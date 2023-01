Des leçons d’horlogerie destinées aux enfants Ludiques et pratiques, les sessions ont lieu à peu près tous les deux mois à Genève. Il faut être âgé de 8 à 13 ans. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Cinq enfants maximum sont acceptés par session, afin d’être chacun accompagné d’un horloger. ARTISANS DE GENÈVE/DR

Créé en 2006 à Genève par John Isaac, l’atelier d’horlogerie Artisans de Genève a lancé «Artisans’ Playground», un programme d’initiation à l’horlogerie destiné aux enfants qui leur permet de se glisser dans la peau d’un artisan le temps d’une après-midi, les mercredis. La première session a eu lieu le 30 novembre. La prochaine est prévue le 25 janvier. Un juste retour d’ascenseur pour John Isaac…

Qu’est-ce que l’atelier Artisans de Genève? C’est une entreprise dédiée aux passionnés d’horlogerie ayant envie de personnaliser leur montre, afin de mieux exprimer leur histoire et leurs goûts. En faisant appel aux métiers d’art comme la gravure, les émaux, la peinture ou l’anglage, nous désindustrialisons la montre pour l’enrichir de ce supplément d’âme que l’on n’acquiert pas dans une boutique. Nous intervenons sur le cadran, les aiguilles, la terminaison des mouvements, etc.

John Isaac, CEO d’Artisans de Genève. ARTISANS DE GENÈVE/DR

Pourquoi avez-vous lancé «Artisans’ Playground»? J’ai été initié à l’horlogerie par mon grand-père, qui était tailleur et passionné d’artisanat et de mécanique. À 7 ou 8 ans déjà, j’étais fasciné par ses montres. Il en avait plein. Ce qui ne m’a pas empêché de faire des études de droit, mais je n’étais vraiment pas fait pour ça. Par chance, mon grand-père était très proche d’un grand cadranier à Genève qui m’a pris comme stagiaire bénévole, de même que d’un prototypiste à Carouge qui m’a aussi appris ce métier gracieusement. Et ça s’est poursuivi à Paris, dans un grand service après-vente. Pour moi, «Artisans’ Playground» est une façon de rendre la pareille, de boucler la boucle.

Qu’est-ce que cela représente pour une entreprise comme la vôtre? Pouvoir éduquer des enfants qui n’ont aucune conscience de pourquoi ça marche et comment ça marche, c’est pour nous un terrain de jeu. Cela permet aux horlogers de se remettre en question et ça peut créer des vocations. Et les enfants sont si inventifs que, souvent, ils nous donnent des idées! C’est un vrai cadeau!

Quand et comment se déroulent les sessions? Tous les deux mois, en moyenne, nous donnons la possibilité à des enfants âgés de 8 à 13 ans de venir un mercredi après-midi dans nos locaux. Nous en prenons cinq au maximum, afin que chacun soit accompagné d’un de nos horlogers. C’est gratuit. Il suffit de s’inscrire sur le site www.artisansdegeneve.com où une page est dédiée au projet. Mais attention, il y a beaucoup de demandes. Nous apprenons aux enfants pourquoi ça fait tic-tac, quels sont les différents composants, comment ça marche et pourquoi. Derrière l’établi, ils peuvent s’essayer à l’anglage, puis ils démontent et remontent un mouvement. Et ils repartent avec un diplôme, des photos souvenir dédicacées et leur blouse d’horloger personnalisée.

