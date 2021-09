Performance subaquatique – Des jumeaux se partagent l’ombilic sous l’eau du Léman Entièrement immergés, l’artiste Anne Rochat et son frère Jean respirent par le même tuyau d’oxygène dans «Sp02», à voir et entendre aux Bains des Pâquis cette fin de semaine. Katia Berger

Avec «Sp02», créée la semaine passée à La Tour-de-Peilz, Anne et Jean Rochat plongent dans les thèmes de la survie, des éléments naturels et de l’interdépendance humaine. DR

Il n’y avait guère qu’elle pour y penser, et pourtant son projet a de quoi absorber tout le monde. Voyez plutôt: deux corps, frère et sœur jumeaux qui plus est, sont plongés profondément sous les eaux du lac pendant deux heures consécutives. Pour respirer, ils se passent un seul et même tuyau, à l’autre bout duquel, sur la terre ferme, des bénévoles actionnent des pompes à vélo. Éclairées par un puissant projecteur, deux caméras filment l’expérience amniotique, tandis qu’un écran, installé en plein air, en diffuse simultanément les images. Pendant ce temps, des micros enregistrent les sons subaquatiques, tant les souffles que les glouglous, aussitôt retravaillés par des musiciens, puis diffusés en direct à la fois au-dessus et au-dessous de l’onde.

À l’approche de ses 40 ans, l’artiste Anne Rochat a déjà créé pas moins de cinq performances autour de l’élément aqueux: qu’elle traverse, dans sa longueur, le lac de Joux à la nage («3MAT») ou qu’elle fasse fondre un bloc de glace en l’étreignant nue («Obsidian»), la flotte lui permet d’explorer le phénomène de la résistance physique en atteignant ses propres limites corporelles. La gageure qu’est «Sp02» verse de nouvelles pièces au dossier. Elle souligne le paradoxe d’un liquide à la fois vital et menaçant par nature. Elle rappelle que, face au danger, l’humain se révélera solidaire. Et elle postule comme axiome écologique que notre salut passe par la perméabilité: envers le vivant, mais aussi envers sa source essentielle. Avec qui, en vertu du principe des vases communicants, l’échange ne tarira jamais.

