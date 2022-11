Royaume-Uni – Des journalistes irano-britanniques menacés de mort par l’Iran Deux journalistes d’une chaîne de télévision en persan basée à Londres ont été menacés de mort par Téhéran, selon la chaîne Iran International.

La chaîne couvre notamment les manifestations qui ont lieu en Iran depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini. (Image d’illustration) AFP

Deux journalistes travaillant pour Iran International, une chaîne de télévision en persan basée à Londres, ont été menacés de mort par Téhéran, a rapporté lundi le groupe propriétaire de la chaîne. «Des journalistes irano-britanniques travaillant au Royaume-Uni ont reçu des menaces de mort des Gardiens de la révolution (ndlr: l’armée idéologique de Téhéran)», a alerté Volant Media dans un communiqué.

Selon le groupe, deux journalistes ont notamment reçu «des avertissements et des menaces crédibles», qui ont poussé la police londonienne à «informer officiellement les deux journalistes que ces menaces représentent un risque imminent, crédible et important pour leur vie et celle de leur famille».

Contactée par l’AFP, la police londonienne a indiqué «ne pas faire de commentaires sur les questions de sécurité concernant des personnes spécifiques». Selon Volant Media, «d’autres journalistes d’Iran International ont été informés directement par la police métropolitaine de ces menaces».

«Menaces d’État»

«Il s’agit de menaces d’État à l’encontre de journalistes au Royaume-Uni», a réagi un porte-parole de la chaîne cité dans le communiqué.

La chaîne couvre notamment les manifestations qui ont lieu en Iran depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans morte trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, imposant notamment le port du voile pour les femmes.

La contestation – d’une ampleur que le pays n’avait pas connue depuis trois ans – est réprimée dans le sang, avec près de 200 morts selon le comptage d’une ONG basée hors d’Iran.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.