Stars des réseaux sociaux – Des joueurs de Genolier-Begnins cartonnent et rencontrent Neymar Avec leurs clips déjantés, trois amateurs vivent une incroyable success story, qui leur a permis de côtoyer la star du PSG et d’être invités par l’Olympique de Marseille. Nicolas Jacquier

Sébastien Huguenin (à gauche) et Evan Mettler ont déjà cumulé des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. VQH/CELLA FLORIAN