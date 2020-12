Vie de famille – Des jeux pour toute la smala Combattre le virus ou escalader des montagnes, voici les meilleurs jeux pour s’amuser à la maison. Maria Huber

Vous pouvez toujours vous amuser avec les bons vieux jeux, mais il en existe aussi beaucoup d’autres. KEYSTONE

Pandemic Legacy, Season 1

Oubliez le Monopoly et précipitez-vous sur l’un des jeux les plus captivants qui soit. Pour les familles, c’est le moment idéal, pas tellement à cause du sujet (combattre des virus!) mais parce que dans ce jeu, certaines actions auront un impact sur les parties suivantes. C’est quasiment une série TV dont les joueurs seraient les acteurs. L’histoire évolue et les règles du jeu changent de manière surprenante en cours de partie. Saisons 2 et 3 pour ceux qui apprécient.

Pour 2 à 4 joueurs, dès 13 ans, à partir de 60 fr.

Sushi Go Party

Un jeu d’arnaque très facile qui rendra même les adultes accros malgré un graphisme à l’eau de rose et son thème un brin décalé. Un tour, deux tours, on croche et voilà, la soirée a passé. Le but: trouver quel sushi va me rapporter un max de points et lesquels je peux refiler sans regret. Ce jeu est modulable à volonté, il ne deviendra donc pas ennuyeux. Nous préférons la version anglaise dans une boîte en fer-blanc car les dessins sont beaucoup plus mignons et que le jeu n’implique aucune connaissance linguistique (si l’on fait abstraction des règles simples).

Pour 2 à 8 joueurs, dès 8 ans, à partir de 35 fr.

Small World

L’espace est limité et tout le monde se tape dessus – vous voyez sans doute l’idée. Un jeu de société très amusant où chaque joueur gère une troupe de monstres bizarres dont les pouvoirs changent souvent – en privilégiant l’utile et en écartant l’absurde, on peut gagner. Des hommes-rats que l’on monte ou des squelettes diplomates volants, ça vous tente? Vous appréciez les confrontations et les dés? «Small World» est l’occasion de découvrir un principe ludique raffiné qui dépasse de loin celui du Risk simple. Pour celles et ceux qui n’aiment pas les règles trop alambiquées.

Pour 2 à 5 joueurs, dès 8 ans, à partir de 60 fr.

Love Letter

Si vous ne connaissez pas encore ce jeu minimaliste de 16 cartes au succès planétaire, n’hésitez pas: phénoménal, il est extrêmement simple et rend illico accro. Le titre est trompeur, il ne s’agit pas d’amour, mais de bluff. «Love Letter» table sur la déduction et une bonne dose de chance aux cartes. Et la confrontation bien sûr. Voilà un jeu où l’on doit toujours se focaliser sur attaquer l’adversaire. Son attrait? Lorsqu’on tire une mauvaise main, ce n’est pas extrêmement grave, parce que chaque tour ne dure que quelques minutes, et que perdre à «Love Letter» peut aussi être parfois très rigolo.

Pour 2 à 4 joueurs, dès 8 ans, à partir de 16 fr.

K2

Un petit bijou, pas que pour les alpinistes en chambre. Il a un atout majeur: si dans d’autres jeux, la trame semble artificielle et arbitraire, ici, les mécanismes proposés et l’histoire qui se déroule sur le plateau s’imbriquent à merveille. On découvre les pièges de l’alpinisme extrême sur l’un des sommets les plus redoutables du monde. Me faut-il viser le sommet, alors qu’une tempête se prépare et qu’un autre joueur sur l’arête m’empêche de revenir, ou est-ce que j’attends dans la tente une météo plus propice? Sans règles trop complexes qui vous prennent la tête.

Pour 2 à 5 joueurs, dès 10 ans, à partir de 50 fr.

Robo Rally

Un classique moderne. Un jeu arrive rarement à déclencher autant de cris et de rires scandalisés. En gros, il faut simplement amener son robot au but avant les autres, en programmant ses mouvements par tranche de 5 pas. Les joueurs ayant une bonne capacité de représentation spatiale sont avantagés – théoriquement du moins. En effet, comme les autres participants n’arrêtent pas de vous mettre des bâtons dans les roues de manière déconcertante, le meilleur des plans aura de la peine à se concrétiser en réalité sur le plateau. Car la réalité n’est que chaos démentiel.

Pour 2 à 6 joueurs, dès 10 ou 12 ans, à partir de 50 fr.