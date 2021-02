Solution – Des jeunes s’engagent pour leurs communes Plan-les-Ouates, Perly-Certoux et Bardonnex ont lancé un appel à projets auprès de leurs jeunes, qui y ont largement répondu: pas moins de 46 idées ont germé. Xavier Lafargue

L’un des 46 projets imaginés par les jeunes consiste en un réseau d’échange de lettres intergénérationnel. Getty Images

Intéresser les jeunes à la vie de leur commune pour qu’ils en comprennent les rouages essentiels, et qu’ils en deviennent des acteurs. C’est le défi qui a été lancé par la Fédération suisse des parlements des jeunes (FSPJ) au travers de sa campagne «engage.ch», réservée aux 12-25 ans. Trois communes genevoises ont uni leurs efforts pour l’occasion: Plan-les-Ouates, Perly-Certoux et Bardonnex ont ainsi invité leurs jeunes à imaginer des projets concrets, dans le but d’en réaliser certains. Le succès a été au rendez-vous, puisque 46 idées ont germé, dans des domaines tels que mobilité, environnement, sport et loisirs, social et santé ou encore culture.