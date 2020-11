Concours Nature en ville – Des jardins et de la forêt au milieu du béton Le Concours Nature en ville met à l’honneur deux projets pour reverdir un square et une cour d’école, plus une toiture végétalisée très design. Antoine Grosjean

La réalisation «Des monts et des mousses», de l’atelier Écho, a remporté la Distinction Nature en ville 2020. Atelier Écho

Petite note d’espoir dans la grisaille ambiante. Il est rassurant de savoir que si on ne peut pas aller à la nature, pour cause de reconfinement, c’est elle qui viendra à nous. C’est le sens des projets récompensés par le Prix Nature en ville, dont le palmarès a été dévoilé jeudi. L’édition 2020 met à l’honneur six projets et une réalisation. L’École Hugo-de-Senger, à Plainpalais, et l’association «Squarenfants c’est Monthoux», aux Pâquis, sont les deux lauréats ex aequo du concours.

La première remporte un prix de 20’000 francs pour aménager dans son préau trois surfaces sur le modèle du jardin-forêt, ou forêt comestible. Il s’agit, dans ces lieux d’apprentissage de la biodiversité et d’interaction avec la nature de proximité, de sensibiliser enfants et parents dans un contexte urbain très minéral, et de développer un travail pédagogique. La seconde reçoit 10’000 francs pour son projet «Sous le bitume, la terre», qui vise à créer un potager urbain en pleine terre dans le square Monthoux. Après y avoir mis en place dix bacs potagers, l’association souhaite aller plus loin dans sa démarche en supprimant 48 m² de bitume au cœur d’un des quartiers les plus denses de Genève pour y faire réapparaître la terre nourricière. Cela permettra aux habitants du quartier de se retrouver au jardin pour y cultiver des légumes, des plantes et des fleurs dans le respect de l’environnement et du développement durable.

En plus de cela, vu la richesse des candidatures, le jury a décerné quatre coups de cœur honorifiques, sans dotation, qui reviennent à des projets de jardin pédagogique au Cycle d’orientation du Vuillonnex, de jardins communautaires au Centre de la Roseraie ainsi qu’à deux idées émanant de particuliers: des chariots de supermarché avec des compositions végétales, disposés dans l’espace public pendant les mois d’étés, et des panneaux d’affichage détournés en mini-murs végétaux. Et pour la première fois cette année, le concours honore une réalisation déjà effective avec la Distinction Nature en ville, elle aussi sans dotation. Elle est attribuée à l’entreprise Befi S.A. pour le réaménagement d’une toiture de 1000 m² située dans une cour intérieure, au-dessus du parking de Rive, en mosaïque vallonnée formée de mousses végétales (voir photo).

«Le choix du jury est assez emblématique en cette année particulière, souligne Delia Fontaine, responsable du programme Nature en ville à l’État de Genève. Ces projets représentent la pointe de l’iceberg de toute une tendance qu’on observe en ce moment.»

La prochaine édition du Concours Nature en ville est ouverte aux candidatures jusqu’au 30 avril 2021.