Football féminin – Servette Chênois Féminin affrontera les Irlandaises En Ligue des champions, les tenantes du titre suisse défieront, en Finlande, Glentoran le 18 août en demi-finale d’un groupe qui comprend aussi les Roumaines de Cluj et les Finlandaises de Aland. Christian Maillard

Après le titre, les Servettiennes ont gagné le droit de jouer la Ligue des champions. ERIC LAFARGUE

Après le titre suisse, au tour de l’Europe! Qualifiées pour la seconde fois pour la Ligue des champions, les footballeuses de Servette Chênois Féminin défieront le 18 août les Irlandaises de Glentoran Belfast. Les Genevoises, qui ont évité la Juventus et Benfica, peuvent être satisfaites de ce tirage au sort effectué ce vendredi à Nyon. Elles figurent dans un groupe de quatre équipes où l’autre demi-finale opposera les Roumaines de Cluj aux Finlandaises de Aland. «On a également évité les Glasgow Rangers», se réjouit le coach Eric Sévérac, convaincu que la mission est «abordable».

Ce mini-tournoi se déroulera sur le terrain des Finnoises. Les deux équipes victorieuses s’affronteront ensuite, toujours au même endroit, le 21 août avec la perspective de se qualifier pour des barrages d’une compétition qui réunit 46 formations.

«On va essayer de trouver des images de ces Nord-Irlandaises qu’il s’agira de bien étudier avant de voir sur place les deux autres potentiels adversaires», poursuit le coach des Servettiennes, qui retrouvera son groupe ce lundi pour la reprise de l’entraînement.

Entraîneur des Servettiennes, Eric Sévérac est prêt à relever ce nouveau défi. ERIC LAFARGUE

«On va commencer par dix jours à Carouge avant d’enchaîner avec un camp de préparation à Crans-Montana», précise un entraîneur qui va devoir construire une nouvelle équipe après les départs de huit joueuses dont les expérimentées Caroline Abbé, Maeva Sarrasin, Valérie Gillioz et Gaëlle Thalmann.

‹‹Je pense qu’il y a un peu plus de qualité individuelle mais il va falloir que la sauce prenne pour que notre équipe soit aussi compétitive que la saison dernière.›› Eric Sévérac, coach de Servette Chênois Féminin

Pour combler le vide laissé par ces arrêts de la compétition et des contrats qui n’ont pas été renouvelés, le champion en titre s’est pour l’instant renforcé avec les arrivées de quatre transferts. Celles d’Inès Pereira (Sporting Lisbonne) qui évoluera dans la cage, de Daïna Bourma (latéral gauche) en provenance de Glasgow Rangers, de l’internationale portugaise Monica Mendes (défenseure centrale) ainsi que de Ilona Guede Redondo qui évoluait dans l’entre-jeu des Young Boys. «Je pense qu’il y a un peu plus de qualité individuelle mais il va falloir que la sauce prenne pour que notre équipe soit aussi compétitive que la saison dernière», estime Eric Sévérac, prêt une fois de plus à relever le défi.

Quatre matches amicaux

Avant la reprise du championnat, agendée au 12 août contre Zurich et ce premier match européen en Finlande, les Genevoises disputeront quatre matches amicaux: le 24 juillet contre l’AC Milan à Carouge, le 28 à Yverdon contre le néo-promu vaudois de Super-League, le 31 face à la Juventus de Turin et enfin le 7 août à Valence (France) contre Montpellier.

Dans l’autre ligue européenne, le FC Zurich Frauen tentera d’éliminer l’AC Milan pour défier ensuite les Allemandes de Offenheim ou les Islandais de Valur en finale.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.