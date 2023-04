KEYSTONE

Grand-Saconnex, 16 avril

La gauche s’obstine à vouloir augmenter les impôts (dividendes, fortune, superprofits) alors qu’ils sont déjà parmi les plus élevés à Genève, la droite quant à elle veut les baisser alors que le fossé entre les mieux nantis et les moins bien pourvus ne cesse de s’accroître.

Est-ce plus sensé? Je me permets d’en douter, alors que le slogan mis en avant est la défense du pouvoir d’achat, et que ceux qui sont les plus à plaindre à cet égard ne paient justement pas d’impôts: 36% des Genevois sont dans ce cas! Ne s’agirait-il donc pas de promouvoir plutôt la baisse des frais fixes (en particulier dans la santé et le logement) et l’augmentation des revenus (AVS, salaire minimum)?

Or, nos représentants de droite à Berne s’opposent à toutes les mesures proposées en ce sens. Et alors que cette même droite ne cesse de dénoncer une crise des dépenses et une dette excessive, elle préconise des aides supplémentaires pour le paiement des loyers (auxquels une marge supplémentaire sera offerte pour de nouvelles hausses)!

Inconséquence, irresponsabilité et opportunisme, tels sont les termes qui me viennent à l’esprit pour qualifier une telle attitude, et cette entente soudaine de bric et de broc entre des formations qui, outre les questions fiscales, n’ont souvent pas grand-chose en commun, ne fait que confirmer mon impression.

Quelles valeurs ces gens défendent-ils en définitive, si ce n’est leur confort matériel, déjà largement au-dessus de la moyenne, et leurs petits privilèges? Genève a la chance de connaître depuis deux ans des rentrées fiscales exceptionnelles, mais conjoncturelles (elles sont en bonne partie dues au boom du marché des matières premières, en lien avec la guerre Russie/Ukraine), et notre ministre PLR des finances nous a mis en garde l’an dernier («Attention, ce n’est pas l’open bar»)… propos vite oubliés, semble-t-il!

Qu’arrivera-t-il lorsque de nouveaux déficits surgiront inévitablement après cette embellie? Il faudra économiser, sur le dos des plus faibles bien évidemment! Un tel scénario peut être conjuré grâce aux instruments de notre démocratie. Sachons les utiliser à bon escient!

Jacques Morard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.