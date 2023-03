Sortie en famille à Genève – Des insectes géants montent sur scène à Meyrin Décors incroyables et marionnettes d’une épatante réalité vous attendent à la Maison des Compagnies. En prime, un atelier parents-enfants le samedi 18 mars. Xavier Lafargue

Une chenille prête à bondir? PHOTO GER SPENDEL/DR

On se croirait dans un terrarium. Mais peuplé d’énormes insectes! Si les araignées, bousiers, fourmis, guêpes et autres sauterelles et chenilles ne vous glacent pas les sangs, alors «Nuisibles» est pour vous. On doit ce spectacle de marionnettes tout à fait original à la compagnie Alula, mise en scène assurée par Muriel Clairembourg.

Cette création collective fait donc la part belle aux insectes. Mais ils ont beau être géants, ils n’en sont pas moins en danger… Une espèce invasive, un virulent virus s’est invité. Voilà la trame d’une histoire dont on ne vous révélera ni les soubresauts, ni la fin. On vous dira tout de même que la réalisation des différentes marionnettes, fruit d’une observation minutieuse de leurs modèles naturels, est remarquable.

Du scénario à la marionnette

Trois jours de spectacle sont à l’affiche à la Maison des Compagnies, à Meyrin. Mais il y a mieux encore. Ce samedi 18 mars, parents et enfants sont invités à un atelier créatif qui se tiendra, lui, au Forum Meyrin. Âge recommandé pour les gosses? «De 8 à 12 ans», indique Jade Bouchet, chargée de communication. «Mais l’idée est bien de venir accompagné par ses parents», ajoute-t-elle.

Un bousier plus vrai que nature, animé par Sandrine Bastin et Perrine Ledent. PHOTO GER SPENDEL/DR

Que se passera-t-il concrètement? L’atelier dure deux heures et comporte deux parties distinctes. «Durant la première heure, les participants seront invités à créer le scénario de leur histoire», précise Jade Bouchet. «Il est clair que le spectacle original parle beaucoup d’écologie, mais il n’y a pas de limite à la créativité», poursuit-elle. Bref, on peut parfaitement raconter l’idylle improbable d’un papillon et d’une sauterelle.

La deuxième heure sera dévolue à la manipulation des marionnettes, sous l’œil expert de Perrine Ledent et Sandrine Bastin. Fondatrices de la compagnie Alula, ces deux comédiennes belges francophones animent depuis plusieurs années déjà des spectacles à l’intention du jeune public. À découvrir, donc, en famille cette fois.

Cette sauterelle est-elle en mode défense ou attaque? PHOTO GER SPENDEL/DR

