Emblème de Genève – Des images peuvent désormais être projetées sur le Jet d’eau Depuis le 1er août, un nouveau système permet, en plus de la couleur, de parer le panache du Jet d’eau d’images, de logos ou de drapeaux. Antoine Grosjean

Depuis des années, le Jet d’eau (image d’illustration) se pare occasionnellement de couleurs pour célébrer certains événements ou défendre des causes. Désormais, on peut aussi projeter des images sur son panache. LAURENT GUIRAUD

On le voyait déjà se parer de temps en temps de couleurs pour défendre de bonnes causes ou à l’occasion de certains événements. Désormais, on peut aussi projeter des images sur le panache du Jet d’eau. Un nouveau système vient d’être installé à cet effet. Le directeur général des Services industriels de Genève (SIG), Christian Brunier, l’a annoncé dimanche sur son profil Facebook.

Ce système a déjà pu être testé le 1er août. Pour célébrer la fête nationale, la croix suisse est apparue sur l’emblème genevois. Cela grâce à deux nouveaux projecteurs à ampoules LED – peu gourmands en énergie – récemment acquis par les SIG pour la somme de 40’000 fr. Le précédent dispositif de coloration du Jet d’eau, qui fonctionnait aussi avec des LED, avait été installé en 2016, lorsque la jetée avait été refaite.

Le nouvel équipement utilise des petites plaques de métal ou de verre gravées au laser, appelées «Gobo». Celles-ci permettent de projeter sur n’importe quelle surface des motifs lumineux tels que des images, des logos ou des drapeaux.

Nombreuses demandes

Les SIG sont régulièrement sollicités pour colorer le Jet d’eau le temps d’une soirée. Actuellement, il est illuminé environ cinquante fois par an. Les seules demandes acceptées sont celles visant à défendre une cause humanitaire, à faire de la sensibilisation ou à promouvoir la Genève internationale. Aucune illumination à caractère lucratif ou publicitaire n’est admise.

Il n’a pas encore été décidé si les projections d’images sur le Jet d’eau seront payantes. «Ce nouvel équipement ayant été testé la première fois le 1er août, nous sommes encore dans une phase de test», confie la porte-parole des SIG, Laetitia Perrin. Pour l’instant, aucune nouvelle illumination avec motifs n’est agendée.

Sur le réseau social, la plupart des commentaires au post de Christian Brunier sont positifs. Mais certains déplorent cependant cette utilisation de l’emblème de Genève comme outil de marketing. «Dommage, je le préfère en blanc, sans qu’il devienne un moyen de communication ou un support publicitaire», écrit ainsi l’ancien député libéral et maire de Russin, Patrice Plojoux.

