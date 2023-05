Science – Des IA pour décrypter le parler des animaux En 2010, l’idée de lancer une appli permettant de converser avec les bêtes était un fantasme. Les choses ont un peu changé. Pascal Gavillet

L’IA pourrait nous permettre de comprendre ce que les animaux ont à nous dire. GETTY IMAGES

«Il ne lui manque que la parole». Phrase cliché et passe-partout que des milliers de propriétaires de chiens disent chaque jour, persuadés d’avoir raison. Ce à quoi certains leur répondent qu’un chien ne manifeste aucune émotion devant un arc-en-ciel, «La Ronde de nuit» de Rembrandt ou une symphonie de Beethoven. Dans tous les cas, la barrière semble infranchissable. Et jamais on ne pourra communiquer avec chats, chiens, volailles et mammifères. Jamais? Là aussi, les choses pourraient changer. On se souvient peut-être que des ingénieurs de Google avaient lancé, il y a treize ans, une application révolutionnaire qui allait permettre de traduire les langages de certains animaux.