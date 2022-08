PIERRE ALBOUY

Genève, 26 août

En juin dernier, dans l’hebdomadaire «GHI», Madame Marie Barbey-Chappuis, maire de la Ville de Genève, a écrit un très joli «point de vue» sur une année sous le signe du sport. Sa première préoccupation sera d’être au contact des Genevois. Sa deuxième préoccupation, tout aussi importante, sera de réunir les habitants de la Ville par le biais du sport. Pour cela, elle nous propose des espaces pour nous dépenser, nous détendre… En juin 2022, les sportifs utilisant les installations sportives du Bout-du-Monde et de Vessy (tennis, terrains de foot, d’athlétisme, de grimpe, d’escrime, etc.) ont eu la belle surprise de trouver des parkings payants progressifs et cela après de nombreuses années de zone bleue et longue durée.

Le tarif est loin d’être doux pour pouvoir exercer son sport préféré en deux ou trois heures, et passer un peu de temps avec ses ami·e·s. Ainsi, il vous en coûtera 11 fr. pour 3 h 30. Bien sûr, le but est d’inciter les sportifs à venir à vélo ou en transports publics! Mais si on vient de Bernex, Confignon, Onex, Collonge-Bellerive avec son «barda», combien de temps pour atteindre le Bout-du-Monde en bus/tram avec changements éventuels? En plus, il n’y a pas de bus du Bout-du-Monde au Centre sportif de Vessy. Que va faire la population genevoise en quête de sport et de convivialité? Celle qui quittait le centre-ville afin de faire un pique-nique à Vessy dans un espace vert avec tout le matériel indispensable lors d’une réunion de famille réussie? Les séniors de plus de 70 ans viendront-ils en hiver à vélo avec leur équipement de tennis?

Le côté convivial et sportif prend une sacrée gifle avec ces horodateurs à tarifs progressifs. Il y a bien sûr le P+R gratuit le week-end mais il est minuscule et ne va pas absorber les nombreux sportifs, et je ne parle pas des manifestations occasionnelles dans ces lieux.

Moralité, les sportifs resteront isolés dans les clubs de leur commune; on voit déjà que le taux d’occupation de ces parkings a chuté drastiquement. Et tout cela pour «enrichir» le Service des sports de la Ville de Genève, car c’est lui qui semble encaisser, selon le relevé de la carte de crédit! Alors, Madame la Maire, entre le politiquement correct et la réalité, il y a un gouffre et nos nombreux «Verts» au pouvoir devraient y réfléchir afin de remédier à cette situation qui pénalise les associations sportives et grève les finances de leurs membres

Elisabeth Bernardi

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.