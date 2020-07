Coronavirus – Des hôpitaux américains surchargés, le Louvre rouvre ses portes La pandémie bat son plein aux États-Unis, au Mexique, en Inde et en Amérique du Sud, tandis que l’Europe, en plein déconfinement, se méfie de possibles résurgences.

Des hôpitaux au bord de la saturation et des élus qui tirent la sonnette d’alarme: la flambée des cas de coronavirus se poursuit sans trêve aux Etats-Unis, ainsi qu’au Mexique, en Inde, au Chili, tandis qu’en France, l’emblématique musée du Louvre va rouvrir ses portes.

L’Amérique, qui célébrait ce week-end sa fête nationale, enregistre depuis plus d’une semaine des nombres d’infections record, bien que le président Donald Trump continue de minimiser la crise, dont il a assuré qu’elle était «sur le point» de s’achever.

Le pays a recensé près de 40'000 cas et 234 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, selon un dernier bilan publié dimanche par l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Ne cachant pas son exaspération, le maire démocrate de la ville texane d’Austin, Steve Adler, avait auparavant qualifié le ton du président de «dangereux» pour les habitants de sa ville, dont les services de réanimation risquent d’être débordés «d’ici dix jours». «Si nous n’infléchissons pas la trajectoire, nos hôpitaux pourraient être surchargés dans deux semaines», a-t-il déclaré sur CNN.

La maire de la ville de Phoenix, Kate Gallego, a abondé dans son sens: «Nous avons rouvert beaucoup trop tôt en Arizona», a-t-elle déploré, plaidant pour un reconfinement de la population.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 531'789 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche soir.

Plus de 11 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont un peu plus de la moitié sont aujourd’hui considérés comme guéris.

La tendance demeure également inquiétante dans plusieurs pays d'Amérique latine. Le Chili a annoncé dimanche avoir franchi le seuil des 10'000 morts, et la Colombie celui des 4000 morts. Au Pérou, le nombre de personnes contaminées dépasse les 300'000, dont plus de 3600 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures.

Le ministre bolivien de la Santé Eidy Roca a été hospitalisé pour des «complications dues au Covid-19». Quant au Mexique, il est devenu samedi le 5e pays le plus endeuillé, avec 30'366 décès.

En Inde, le Taj Mahal, principale attraction touristique du pays, restera fermé, ont annoncé dimanche les autorités qui font face à un nombre record de cas: le ministère de la Santé en a rapporté quelque 25'000 nouveaux cas et 613 morts en 24 heures, soit la plus forte hausse quotidienne depuis le début de la pandémie dans le pays fin janvier.

En Iran, les autorités ont annoncé dimanche 163 décès, portant à 11'571 morts le bilan de la pandémie dans ce pays le plus durement touché au Proche et au Moyen-Orient.

Au Maroc, qui a annoncé dimanche 698 nouveaux cas de contamination, son bilan quotidien le plus élevé depuis début mars, la ville de Safi (sud) a été placée en quarantaine à la suite de l’apparition d’un nouveau foyer épidémiologique dans une usine.

La situation est moins tendue en Europe, où le premier Grand Prix de la saison 2020 de Formule 1 a pu avoir lieu dimanche à huis clos sur le circuit de Spielberg (Autriche), avec plus de trois mois de retard. Il a été remporté par le Finlandais de Mercedes Valtteri Bottas.

En France, le Musée du Louvre, le plus grand et le plus fréquenté au monde, rouvrira lundi environ 70% de son espace aux visiteurs, qui devront s’y rendre munis d’un masque.

Devant la Joconde, où les touristes du monde entier affluent pour faire des «selfies», des ronds de stationnement ont été collés au sol pour éviter la cohue. La crise du coronavirus a déjà causé «plus de 40 millions d'euros de pertes» au Louvre, a indiqué son président-directeur Jean-Luc Martinez.

En Angleterre, la réouverture des pubs a entraîné des débordements festifs et très alcoolisés dans la nuit de samedi à dimanche, faisant craindre de nouvelles contaminations dans un pays déjà durement touché. Les autres provinces britanniques ont préféré adopter un calendrier de déconfinement plus prudent.

L’Europe continentale, en plein déconfinement, s’inquiète elle aussi de résurgences de l’épidémie, qui ont déjà conduit les autorités de plusieurs pays à mettre en place de nouvelles restrictions locales.

Après une région de 200'000 habitants samedi en Catalogne, 70'000 personnes ont été soumises dimanche à des mesures d’isolement en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, deux semaines après la levée du sévère confinement imposé à ce pays. L’Ukraine fait face elle aussi à une hausse brutale du nombre de contaminations au coronavirus. La région de Lviv, frontalière de la Pologne, est la plus touchée du pays.

En Allemagne, pourtant l’un des pays les moins touchés par la pandémie en Europe, le secteur de la restauration peine à revenir à la normale, dénonçant une chute de quelque 60% de son chiffre d’affaires en juin sur un an.

