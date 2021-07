Statistiques Locarno – Des hommes, des femmes, des non-binaires, et même un gardien de but Tous les genres seront représentés au Festival. La preuve en chiffres. Pascal Gavillet

Hannes Þór Halldórsson, gardien de but devenu cinéaste, sera à Locarno. AFP

Les festivals aiment les chiffres et parfois s’en gargarisent. Sauf que certains font sens et d’autres un peu moins. Pour sa 74e édition, le Locarno Film Festival totalise 203 films, dont 97 premières mondiales. Il y aura 19 premiers films, ce qui n’est pas énorme. Et 28 pays de production, 45 si on inclut les coproductions. Trente-deux films suisses se répartissent dans l’ensemble des sections. Notons ici que 100 pays différents ont soumis des films aux comités de sélection, 115 en comptant les coproductions.

Plus étonnant, 4432 films ont été proposés en sélection, tous formats confondus. Parmi ceux-ci, 1375 longs métrages et 3057 courts. La sélection (concours international, cinéastes du présent) se compose cette année de 17 films de femmes et de 41 réalisés par des hommes. Au niveau des courts métrages, les statistiques s’équilibrent davantage avec 17 femmes et 20 hommes. Plus trois directions mixtes, une non-binaire et une «non disclosed», c’est-à-dire que le genre du réalisateur ou de la réalisatrice n’a pas été dévoilé. Pour établir ces classements, seuls les cinq genres précités ont été pris en compte. Pas sûr que toutes ces précisions soient de la plus haute utilité, surtout lorsqu’elles font in fine l’impasse sur les films, réussis ou ratés, et ceci sans lien de causalité avec le sexe de ceux qui les ont faits.