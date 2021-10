Propagation du Covid-19 – Des hockeyeurs soulèvent la question du sous-variant Delta Malgré la vaccination, des membres de l’équipe de Zoug ont été infectés. Un variant nommé AY.4.2 pourrait être concerné. Décryptage. Caroline Zuercher

Le sous-variant Delta nommé AY4.2 touche surtout le Royaume-Uni. Ici: une photographie près d’un centre de vaccination, à Manchester. Christopher Furlong/Getty Images

Trois joueurs et trois membres du personnel du club de hockey EV Zoug sont infectés par le Covid-19. Et pourtant, le médecin de l’équipe précise que la couverture vaccinale est de 100%. Le phénomène interpelle le médecin cantonal zougois, Rudolf Hauri, qui a demandé le séquençage des résultats positifs. Comme l’a révélé la «NZZ am Sonntag», il veut savoir si les contaminations sont liées à un sous-variant de la souche Delta, connu sous le nom AY.4.2.

Que se passe-t-il à Zoug?

Selon le médecin de l’équipe, les six personnes touchées ne présentent pas de symptômes ou des symptômes modérés. Ces cas se sont produits après une rencontre contre le Red Bull Munich le 13 octobre. Or, 18 personnes ont aussi été testées positives dans l’équipe allemande, dont 14 joueurs.