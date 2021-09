Avant le derby LHC-GSHC – Des hockeyeurs racontent leur passage dans le clan rival Nombreux sont les joueurs à être passés de Genève à Lausanne ou l’inverse, à des époques différentes. Trois d’entre eux évoquent leur expérience. Jérôme Reynard

Benjamin Antonietti, Paul Savary et Pascal Schaller ont expérimenté le transfert d’un vestiaire lémanique à l’autre. KEYSTONE

Vermin et Moy contre Bozon, Douay, Maillard et Cajka. Jooris cédé. Antonietti de retour au bercail au terme de son contrat. Les passages de Lausanne à Genève et inversement, entre rivaux sportifs et populaires mais partenaires au rayon affaires, ont rythmé les douze derniers mois.

Si ce n’est au niveau de la forme, le phénomène n’est pas nouveau. Il était monnaie courante (dans un sens surtout) lorsque certains se partageaient l’actionnariat de l’un et de l’autre. Et il existait déjà avant.

Mais au fond, comment vit-on le passage dans le clan adverse, dans la peau d’un joueur désormais censé détester son ancienne équipe? Benjamin Antonietti, Paul Savary et Pascal Schaller racontent leurs expériences, intervenues à des époques différentes, alors que se profile le premier derby lémanique de la saison, vendredi.