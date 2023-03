Contes spontanés – Des histoires partagées dans la rue pour ouvrir l’imaginaire Ce vendredi de 16h à 18h30, une septantaine de conteuses et conteurs partageront leurs récits dans une dizaine de lieux du canton de Vaud et au-delà. Caroline Rieder

Ce vendredi entre 16h et 18 h30, peut-être serez-vous abordé par quelqu’un qui se propose de vous conter une histoire. Gracieusement. Juste pour le plaisir du moment partagé. Ces cadeaux oraux seront déclamés dans l’espace public partout en Suisse romande, par une septantaine de conteuses, et quelques conteurs. Ces professionnels partageront un récit avec qui le souhaite, à l’enseigne de l’opération Contes en banc.

À Lausanne, on tombera sur un des membres du collectif ça clignote au parc Mon-Repos, au parc de Milan ou encore à la place de La Sallaz, mais on pourra en croiser aussi dans une dizaine d’autres localités vaudoises, de Villeneuve à Saint-Prex, en passant par Orbe ou Payerne.

«Je ne vais pas poser des panneaux solaires mais je peux raconter des histoires.» Claire Heuwekemeijer

Cette initiative est née d’une volonté d’apporter sa pierre à la problématique du réchauffement climatique. Entre autres déclencheurs, une conférence de Rob Hopkins, cet enseignant anglais en permaculture, qui a lancé le réseau mondial des villes en transition, l’an dernier à Lausanne: «Il a encouragé le public à rêver et ça m’a beaucoup touchée, car comme conteuse, l’imaginaire est mon matériau de base. Je ne vais pas poser des panneaux solaires mais je peux raconter des histoires», explique la conteuse lausannoise Claire Heuwekemeijer, porte-parole du mouvement.

En 1 ou en 10 minutes

Avec quelques conteuses, elle a donc imaginé ce qui est devenu Contes en banc. En une minute ou en six, huit, dix selon le temps dont dispose leur public, qu’il soit jeune ou adulte, ces réservoirs à histoires trouveront celle appropriée. Claire Heuwekemeijer songe, pour le format court, à dire une petite farce de Nasrudin «le Ouin-Ouin du Moyen-Orient»: «Sous couvert de pirouettes ou d’absurde, ses histoires parlent de choses vraies et profondes.» Si l’auditoire a plus de temps, le choix est vaste: contes de sagesse, histoires drôles, «la plupart des contes traditionnels amènent à regarder la vie du bon côté».

Chaque conteur est libre de son répertoire, mais les histoires ne seront pas en lien avec la problématique climatique: «Il ne s’agit pas de répéter maladroitement ce que les scientifiques nous disent, mais juste d’encourager les gens à rêver.»

