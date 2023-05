Transition énergétique suisse – Des histoires de gros sous retardent les nouveaux barrages Certains cantons alpins sont suspectés de freiner les investissements en raison d’exigences financières. Si elle est acceptée, une motion pourrait mettre le feu aux poudres. Julien Wicky

Pour concrétiser les nouveaux barrages, les exploitants actuels doivent investir massivement, mais ils ne sont pas sûrs de retrouver leurs billes quand les ouvrages reviendront aux collectivités publiques. KEYSTONE

Et si les quinze nouveaux barrages voulus par la Confédération coulaient avant même d’avoir commencé? Pas la peine de chercher du côté des organisations environnementales, le blocage pourrait cette fois venir de certains cantons alpins eux-mêmes. En cause? Des histoires de gros sous. Les propriétaires actuels des barrages, soit les grands énergéticiens de ce pays, seraient en effet peu enclins à investir des sommes considérables dans des ouvrages qui ne leur appartiendront bientôt plus.