Vient de paraître – Des héros et des sommets mythiques Dans une quarantaine de courts textes, la montagne et les hommes qui l’ont conquise ou qui ont été conquis par elle forment une cordée d’histoires vécues et de mots des cimes. Olivier Bot

Que serait la Suisse sans la montagne? Et l’aventure sans l’alpinisme? Un petit livre veut prendre de la hauteur et raconter ce que les sommets inspirent aux hommes. Dix ans après une première publication, «Nouvelles mythologies alpines» réunit quarante-quatre auteurs pour de courts textes inédits, empreints des légendes de la montagne. Le livre s’ouvre sur les premiers de cordée, dont le roman de Frison-Roche popularisera l’expression pour gravir d’autres sommets sur tous les continents.

En passant ainsi d’un petit texte à un autre qu’on peut picorer à l’envi, la montagne change d’allure… Domaine des dieux, le mont est sacré dans une géographie des Olympes religieux. Dans le texte qui suit, la montagne est fragile, à la merci des hommes quand le réchauffement rétrécit les glaciers et fait s’effondrer les parois au point que des dizaines, voire des centaines de voies d’ascension disparaissent. Pascal Bruckner, une des signatures du livre, et Serge Koening rappellent la fascination mortifère des régimes totalitaires pour l’alpinisme, allant y célébrer l’exploit de l’homme supérieur. François Carrel fait, lui, le portrait de Nirmal Purja alias Nimsdai, le personnage le plus connu de l’himalayisme contemporain, adulé par des milliers de fans sur les réseaux sociaux.

Raphaëlle Damilano nous propose ensuite des lectures, une bibliothèque d’histoires vécues en montagne, parmi lesquelles «Annapurna» de Maurice Herzog ou «Les conquérants de l’inutile» de Lionel Terray. Patrick Dupouey y ajoute la mythique collection «Des 100 plus belles courses» de Gaston Rebuffat, topoguides d’alpinisme, d’escalade, de spéléologie et de randonnée dont le premier volume fut consacré au Mont-Blanc. Le mot y a aussi sa place, comme abalakov, le seul terme russe passé dans le sabir technique des alpinistes, apprend-on. Je vous laisse découvrir son sens.

Par touches, cette peinture de la montagne vue par des alpinistes, philosophes, écrivains multiplie les angles de vue. Pour découvrir ou renforcer votre goût pour l’ivresse des cimes.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

