Guerre en Ukraine – Des hackers russes publient un document interne du SECO L’écrit contient des informations confidentielles sur un possible échange circulaire avec des chars Piranha de fabrication suisse en faveur de l’Ukraine. Bernhard Odehnal Christian Brönnimann

Char à roues Piranha III de l’entreprise suisse Mowag: selon un document du SECO, le Danemark pourrait remettre de tels véhicules aux pays baltes. L’Ukraine en profiterait également par le biais d’un échange circulaire. PN

Le document n’a visiblement jamais été destiné aux yeux du public. Les sept pages dans lesquelles le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) aborde le thème des «exportations de matériel de guerre en rapport avec l’Ukraine» doivent apparemment dicter le langage à utiliser par les collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise, mais aussi par le personnel des ambassades à l’étranger. C’est pourquoi les points les plus importants sont également rédigés en anglais. À un endroit, il est question de «oral/informel» et un paragraphe est même classé comme «confidentiel».



Mais si le document du SECO est désormais accessible sur le Net, c’est à cause d’un groupe de pirates russes appelé «Joker DPR». Dans la nuit du 8 au 9 août, les pirates ont mis en ligne le document suisse sur leur canal Telegram. Il montre, selon une brève déclaration de «Joker DPR» accompagnant la publication, «la recherche d’une possibilité de livrer des armes suisses à l’Ukraine tout en conservant le statut de neutralité».