Jugement du Tribunal des baux et loyers – Des habitants dont le bail est résilié par la Ville se mobilisent Alors que leur maison ne doit pas être détruite avant plusieurs années, des résidents ne comprennent pas le revirement de la Municipalité à leur égard. Sophie Simon

Les pelleteuses, ici en modèle miniature, ne devraient pas prendre forme réelle avant 2026. DR

Après une décennie au beau fixe, c’est la douche froide pour les habitants d’une maison au chemin de la Petite-Boissière. Début 2021, la Ville de Genève leur envoie une lettre de résiliation de bail, comme ils l’ont révélé lors d’une conférence de presse jeudi.

Historiquement, une partie de ces habitants avaient occupé la villa Freundler à Plainpalais et avaient fondé une association. Quand ils quittent ce premier lieu en 2012, ils signent un bail avec la Ville dans une autre maison, non loin de l’École internationale. Depuis, expliquent les résidents dans un communiqué ce jeudi, «de nouveaux membres ont rejoint l’association, et le collectif d’habitation s’est renouvelé». C’est là que le bât blesse.

Parmi les motifs de résiliation évoqués dans une lettre de la Municipalité datant de début 2021, le premier est qu’à l’exception d’une personne sur les sept au total, «aucun des occupants actuels ne faisait partie de l’association des habitants de la villa Freundler lors de la première location le 1er février 2012, qui avait pour but le relogement de ces derniers».

La deuxième raison mentionnée est que «des personnes de passage ont été aperçues comme résidant sur place, ce qui est contraire au contrat de sous-location».

«Des prétextes pour nous mettre dehors»

Les habitants n’ayant, selon eux, jamais reçu aucune plainte ou avertissement, s’étonnent de ce revirement soudain de situation. Ils l’attribuent au changement de Conseil administratif.

Soutenus par l’ancien édile Rémy Pagani, ils se sentent aujourd’hui snobés par Frédérique Perler, au Département de l’aménagement, et Alfonso Gomez, à la tête de la Gérance immobilière municipale. «Ils trouvent des prétextes pour nous mettre dehors, avance Gahla, sous-locataire. On a le droit d’avoir des compagnons, des amis qui viennent à la maison. Des gens sont venus prendre des photos des plaques d’immatriculation sur le parking, c’était très invasif.»

Ils demandent une procédure en conciliation, refusée par la Ville. Le Tribunal des baux et loyers tranche en leur défaveur en juin 2022, et déclare le congé valable. La Ville «n’a pas été informée systématiquement par les demandeurs de chaque départ ou arrivée de nouveaux habitants dans la villa», retient la présidente du tribunal. «Le simple fait de tenir des listes (ndlr: d’habitants) à disposition n’est pas suffisant.»

Elle leur accorde une unique prolongation de bail d’un an et huit mois, échéant à la fin de l’année. Les habitants font recours et en appellent à la négociation avec les autorités.

La fin d’un arrangement de dix ans

La bâtisse appartient à Thierry Barbier-Mueller, administrateur de la régie SPG. La Ville de Genève, qui est locataire des lieux, n’a pas répondu à nos questions, mais nous a fait parvenir sa position par écrit. «Le Conseil administratif actuel a décidé de mettre un terme à un arrangement passé il y a dix ans.»

La Ville «sous-loue la maison, initialement au bénéfice de personnes issues de l’ancienne villa Freundler. Or, la quasi-totalité des occupants du début sont partis, sans que cela ait été annoncé. La Ville a procuré une solution transitoire depuis maintenant dix ans. Aujourd’hui, quelques occupants illicites sont susceptibles de bloquer la construction d’un ensemble de logements sociaux en ville.»

Pourtant, si le Plan localisé de quartier du secteur de la Petite-Boissière entre en force, les travaux ne débuteraient pas avant 2026. Que voudrait faire la Ville de cette villa en attendant sa démolition? Anticipe-t-elle un éventuel refus des habitants de partir le moment venu, comme convenu? Nous n’avons pas obtenu de réponse.

