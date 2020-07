Canton du Jura – Des guides pour sensibiliser les visiteurs à la nature Afin de s’assurer que les personnes respectent l’environnement, des guides vont sillonner les lieux touristiques jurassiens.

Les guides nature sillonneront les sites touristiques les plus fréquentés du canton du Jura, comme les bords du Doubs par exemple (archives). KEYSTONE

Six étudiants vont être formés comme guides nature dans le Jura. Ils vont sillonner les lieux touristiques, comme les bords du Doubs et les étangs des Franches-Montagnes, pour sensibiliser les visiteurs aux bons comportements à adopter au sein de milieux naturels.

«Avec l’assouplissement des mesures liées à la pandémie de coronavirus, un afflux de visiteurs a été constaté sur ces sites fragiles et des comportements inappropriés ont été déplorés», ont indiqué vendredi le canton du Jura, Jura Tourisme et le Parc naturel régional du Doubs. Ces derniers sont derrière cette expérience pilote «d'accueil et de sensibilisation».

Après leur formation, les trois binômes de guides parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du territoire jurassien du Parc du Doubs jusqu'à fin août. Ils devront «sensibiliser la population et les touristes aux problèmes potentiels, renseigner sur les possibilités d’activités, aiguiller les usagers et informer sur les richesses de la nature ainsi que sur les bonnes pratiques à adopter».

En cas d’atteinte grave à l’environnement, les guides pourront faire appel aux services de l’Etat. Un bilan sera dressé à la fin de cette expérience pilote, «qui permettra de mieux définir les besoins dans le cadre des planifications à venir devant concilier tourisme et nature sur ces sites», peut-on lire dans le communiqué.

( ats/nxp )