Sortie en famille – Des Grottes à Carouge, la Nuit du conte se démultiplie à Genève Cette grande fête de l’oralité est organisée depuis 1990 sur le plan national. L’édition 2022 est placée sous le signe des métamorphoses. Xavier Lafargue

La Nuit du conte (ici lors de l’édition 2012), c’est l’assurance de vivre des instants magiques… LAURENT GUIRAUD

Des fées, des sortilèges, mais aussi des oiseaux, un poisson, un coq, de la magie ou encore un bois chantant… Le monde des contes est sans fin. Comme notre imagination. À l’occasion de la Nuit du conte en Suisse 2022, une manifestation nationale organisée chaque année depuis 1990, le public est invité à venir écouter des histoires le vendredi 11 novembre aux quatre coins du canton.

En fait, plutôt cinq, indiquent les Conteurs de Genève, qui ont mis sur pied une programmation riche et diversifiée. Thème de cette année? «Métamorphoses». Voilà qui laisse toute latitude pour captiver aussi bien les enfants que les adultes.

Journée et soirée

À Onex par exemple, tout commencera dès 15 h avec des contes pour les tout-petits, dès 2-3 ans, à la crèche Rondin-Picotin; la suite de la journée et de la soirée se déroulera tout à côté, à la Maison onésienne. À Carouge aussi, à la Maison de quartier La Tambourine, les tout-petits seront à l’honneur dans l’après-midi, dès 15 h 45. Mais les adultes les auront précédés avec «Quand tout change» (dès 14 h 30), des contes spécialement pour eux. Là encore, tout se terminera en soirée.

L’affiche de l’édition 2022. DR

Aux Grottes, c’est à la Maison Verte que cela se passera dès 16 h 30, puis dès 18 h dans le quartier et sur la place des Grottes avec en prime une petite restauration apéritive suivie à 19 h d’une balade «branchée» et contée, pour tout public. Au Grand-Saconnex, les Conteurs de Genève vous donnent rendez-vous dès 17 h à la Ferme Sarasin, buvette et restauration payante à disposition durant toute la soirée, bouquet final à 20 h 50.

Enfin au Muséum d’histoire naturelle, à Malagnou, ce sont beaucoup de contes autour des animaux qui vous attendent. Mais pas seulement… Bouquet final à 20 h 50.

Attention, pour toutes ces animations, il est prudent de se renseigner assez tôt, certaines étant sur inscriptions.

