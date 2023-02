Mes bons plans: expositions – Des gravures en clair-obscur aux réalités du Grand-Nord Au mois de mars, on picore une sélection d’estampes, un reportage photographique au Groenland, d’étranges marionnettes et même une expo en ligne. Irène Languin

Sarah Tritz, série «Memory Matrix (after Eduardo Paolozzi) », 2021. À voir à la Villa du Parc, à Annemasse. AURÉLIEN MOLE

Avec le mois de mars s’ouvre immuablement une fenêtre sur les beaux jours. Et la séquence de printemps du Mamco (Musée d’art moderne et contemporain). Pas moins de quatre propositions au menu de ce nouveau cycle, avec notamment une importante rétrospective consacrée aux travaux de General Idea, trio d’artistes canadiens actifs au sein de la contre-culture dès la fin des années 1960 à Toronto. L’accrochage réunit 250 dessins inédits et une série d’œuvres réalisées dans le contexte de la crise du sida, maladie à laquelle succombèrent deux membres du collectif.

General Idea, «Sans titre (AIDS with Cockroaches #2)». COURTOISIE GALLERY MAI 36, ZURICH

Un autre volet du programme printanier du musée, à déguster jusqu’au 18 juin, se penche sur les réalisations de la Picture Generation, un groupe de créateurs «qui a redéfini, au tournant des années 1980, les régimes de production et de distribution des images», comme l’indique l’institution. Laquelle a constitué au fil des ans, grâce à des dons privés, un ensemble significatif de pièces issues de ce mouvement.

Ombres et lumières

1 / 3 Frédéric Florian (1858-1926), édité par Charles Hessèle (1856-1931) «Baigneurs», vers 1900-1905. Xylographie en couleur. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE

Changement de siècle et de genre au MAH (Musée d’art et d’histoire de Genève), dont le Cabinet d’arts graphiques présente jusqu’au 28 mai «Gravure en clair-obscur» dans les quatre espaces qui lui sont dévolus au premier étage. L’accrochage dévoile un pan méconnu de la collection, riche de quelque 250 estampes de ce type. La gravure en clair-obscur, dite aussi en camaïeu, est une technique sophistiquée de xylographie qui apparaît vers 1508 dans les milieux de cour germaniques, avant de se diffuser en Europe, particulièrement en Italie.

L’originalité du procédé réside dans l’emploi de plusieurs matrices de bois encrées d’une, voire deux couleurs, mettant en valeur les contrastes entre ombres et lumières. Conférant au dessin une grande profondeur, le clair-obscur imite l’esthétique monochrome des dessins à l’encre sur papier coloré. L’exposition montre à la fois des chefs-d’œuvre des origines, réalisés par des maîtres transalpins au XVIe siècle, et la production genevoise d’artistes du début du XXe siècle, lorsque la technique connut un renouveau.

Enquête au pays du froid

1 / 3 L’artiste genevoise Anastasia Mityukova a réalisé ses images lors d’une résidence au Groenland. ANASTASIA MITYUKOVA

Depuis 2017, Anastasia Mityukova dédie son objectif aux régions les plus septentrionales du globe. La photographe genevoise s’emploie à déconstruire l’imagerie populaire que se fait l’Occident d’un pôle Nord fantasmé, façonnée par de nombreux films, livres ou reportages truffés de paysages immaculés, où les explorateurs sont acclamés en héros et la faune réduite au rôle de victime du réchauffement climatique.

Sous le titre de «Avez-vous déjà vu un iceberg sous la pluie?» le CPG (Centre de la photographie de Genève) consacre ses cimaises aux recherches de l’artiste née en 1992, qui s’est confrontée à la réalité du terrain lors d’une résidence à Qaanaaq, localité la plus au nord du Groenland. Portant un regard nuancé sur un territoire qui suscite des intérêts géopolitiques de tout poil et porte une histoire coloniale peu débattue, ces œuvres soulignent combien notre imaginaire est modelé par les représentations médiatiques. À découvrir jusqu’au 16 avril.

Un parfum d’enfance

1 / 2 Chloé Serre, «D’entrée de jeu» , 2019. AURÉLIEN MOLE

Il va falloir sauter la frontière pour profiter de «Trois p’tit tours et puis reviennent», qui se tient à la Villa du Parc jusqu’au 21 mai. Le Centre d’art contemporain d’Annemasse adapte à ses espaces une exposition produite à Montbéliard, qui réunit les sculptures, films et installations de cinq plasticiennes et plasticiens français. Puisant dans l’univers du théâtre et traversées par un allègre chahut d’accessoires, costumes et marionnettes, les pièces font de malicieux clins d’œil à l’histoire de l’art et opèrent selon le mode du jeu; il flotte sur cet accrochage «un parfum d’enfance», comme l’écrit Anne Giffon-Selle, à qui l’on doit d’avoir mis en scène le premier acte de ce projet dans le Doubs.

Insectes sur la toile

1 / 3 Tanya Molskaya cartographie la toile en se laissant guider par le trait. TANYA MOLSKAYA

Une fois n’est pas coutume, cette présentation collective proposée par la galerie Fahid Taghavi se déploie essentiellement en ligne. Après un unique jour d’exposition le jeudi 23 février au 10, rue de la Madeleine – visites privées possibles le vendredi 24 -, «Veines» sera visible durant un mois sur la toile (sur Artsy.net). Un trio d’artistes se partage cet espace virtuel. Alors que le pinceau de Tanya Molskaya sonde comme une cartographie la plasticité du trait, Gabriel Ruta compose avec son «Entomologie végétale» d’élégants insectes imaginaires en utilisant feuilles, brindilles et graines. Quant à Solko Schalm, il interroge les genres de la nature morte et du paysage en les réinterprétant.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.