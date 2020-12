Solution – Des glaces au lait de chanvre Kumiko et Benito concoctent toutes sortes de produits alimentaires à base de chanvre. Écolo et sain. Via crowdfunding, ils projettent d’ouvrir leur boutique. Antoine Grosjean

Kumiko Kuwabara déguste une glace au lait de chanvre qu’elle et son mari Benito fabriquent artisanalement. DR

La saison ne se prête peut-être pas à parler de crèmes glacées, mais celles-ci ne sont pas comme les autres. En effet, les glaces concoctées par Kumiko Kuwabara et son mari Benito sont faites à base de lait de chanvre. Donc véganes. C’est hyperécolo, c’est bon pour la santé et tout est produit localement. Active depuis deux ans, leur entreprise Konoï a besoin de locaux à elle. Ils en ont trouvé dans l’écoquartier des Vergers, à Meyrin. Une campagne de financement participatif lancée sur la plateforme Impact des Services industriels de Genève (SIG) doit leur permettre de réunir les fonds nécessaires pour équiper les lieux et les mettre aux normes hygiéniques. Sur les 20’000 fr. nécessaires, il ne leur en manque plus qu’un peu plus de 3000. On peut contribuer jusqu’à dimanche, en contrepartie de paniers découverte à prix réduit, d’ateliers «chanvre et alimentation» ou de création de glaces, ou encore de programmes «wellness».

De nombreuses vertus

Le couple de trentenaires s’est intéressé au chanvre pour ses nombreuses vertus. «La graine de chanvre apporte une nutrition idéale, explique Kumiko. Elle contient entre 20 et 30% de protéines complètes, 30% de bonnes graisses, dont les fameux oméga 3 et 6, et 35% de fibres alimentaires.» Sans compter vitamines et sels minéraux. «Un véritable élixir de jouvence, résume Benito. C’est la graine la plus nutritive qu’on trouve sur terre, et elle pousse ici.» Leurs graines à eux proviennent de Savoie. Tous leurs produits à base de chanvre sont ensuite fabriqués artisanalement par eux-mêmes, à Genève. En plus des glaces, ils vendent du bircher muesli, des compléments alimentaires et des tisanes. Ils comptent déjà une dizaine de revendeurs dans le canton et vont bientôt proposer également à la vente le lait de chanvre qu’ils utilisent dans leurs glaces.

«Dans nos produits, nous ne mettons pas de glucose, de fructose et autres additifs, souligne Kumiko. Nous sommes nos premiers consommateurs, avec notre fils de deux ans.» Précisons que le chanvre utilisé est d’une variété cultivée tout à fait légalement pour ses fibres, ses graines et ses feuilles, et qui est exempte de THC, la molécule psychotrope, ainsi que de CBD.

Bon pour l’environnement

En plus d’être bon pour le corps, c’est bon pour l’environnement. «La production de chanvre consomme dix fois moins d’eau et génère dix fois moins de CO₂ que les produits laitiers conventionnels, détaille Benito. De plus, cela ne nécessite aucun intrant chimique et la plante de chanvre absorbe quatre fois plus de CO₂ qu’un arbre.» Dans leur processus, rien ne se perd: les résidus de la production du lait sont utilisés dans les compléments alimentaires.

Tout a commencé il y a plus de dix ans, dans le quartier des Délices. «Après mes études de sciences sociales, j’avais ouvert une boutique de mode écoresponsable, où je vendais aussi des produits cosmétiques et alimentaires à base de chanvre, raconte Benito. Quand elle a fermé, nous nous sommes retrouvés avec un stock de plusieurs kilos de graines de chanvre sur les bras.» En cherchant comment les utiliser, le couple apprend alors qu’il est possible d’en tirer du lait. Il part une année en Autriche se former auprès d’un spécialiste, puis suit des formations auprès de glaciers en France et en Italie.

«Nous faisons tout nous-mêmes, confie Kumiko. Nous devons encore travailler à côté, mais nous espérons à terme pouvoir vivre entièrement de cette activité.» Depuis deux ans, ils travaillent dans une cuisine partagée, où plusieurs entreprises se succèdent à tour de rôle. En s’installant dans l’écoquartier des Vergers – qui correspond tout à fait à leur démarche d’économie circulaire et de développement durable – ils pourront enfin avoir leur propre laboratoire et même ouvrir une boutique où vendre directement leurs produits.

Site web: www.konoi.ch

Pour contribuer: www.sig-impact.ch/projets/konoi