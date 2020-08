Cyclisme – Des gestes barrières et des barrières partout Les organisateurs du Tour de France ont dû se se contorsionner pour réussir à faire partir leur épreuve, samedi à Nice. Robin Carrel, Nice

Une Promenade des Anglais désertées. AFP

Samedi en fin d’après-midi, le Norvégien Alexander Kristoff a gagné au sprint la première étape d’un Tour de France à nul autre pareil. Samir, un des hommes de la sécurité œuvrant près de l’arrivée sur la promenade des Anglais, a sans doute le mieux résumé ce que se disaient les suiveurs: «Comme j’ai dit à mon père: cette année 2020, il faut la mettre à la poubelle!» En effet, en plus de trier et de faire passer du bon côté de la barrière les spectateurs, VIP, ministres et journalistes encore plus drastiquement que d’habitude, ce jeune homme venu du nord de la France devait aussi faire respecter les gestes du même nom. Une sinécure.