Confinement difficile des seniors – Des Genevois portent les aînés dans leur cœur Pendant le premier confinement, la Croix-Rouge genevoise a récolté plus de 140 messages destinés à des personnes âgées seules, que des bénévoles leur ont remis ou que nous leur avons transmis par courrier. Olivier Bot

À l’initiative de la Croix-Rouge, une campagne de collecte de messages à destination des aînés a été entreprise lors du premier confinement. Plus de 140 messages, plus touchants les uns que les autres, ont été envoyés par des habitants de notre canton. Des poèmes, des petits mots, des dessins d’enfants, rédigés pour la plupart sur une carte postale en forme de cœur, tous étaient destinés à des personnes vulnérables, isolées ou confinées.

Ces messages font suite à l’envoi, en avril 2020, d’un mailing de recherche de fonds aux donateurs de la Croix-Rouge genevoise. Dans ce courrier, l’organisation leur demandait de soutenir un programme de visites aux personnes âgées, soit en faisant un don, soit en rédigeant un message à leur intention. Dans cet envoi, une carte postale en forme de cœur et une enveloppe-réponse étaient jointes. «La crise sanitaire déclarée en mars et le confinement généralisé expliquent sans doute ce flot de messages émouvants qui nous sont parvenus. Grâce à ces retours, nous avons pu remettre ces messages à des personnes âgées isolées», commente la Croix-Rouge dans un communiqué.

«Cette action a permis de redonner un peu de chaleur et d’humanité aux personnes qui en ont le plus besoin, et représente au mieux les valeurs qui guident notre association. Dans une période qui renforce les inégalités, la Croix-Rouge genevoise est fière de pouvoir compter sur la spontanéité et la bienveillance de la population», conclut ce texte.