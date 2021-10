Pandora Papers – Des Genevois offrent un «bouclier digital» à un ex-ponte du Kremlin Embellir la réputation de riches clients sur internet est un métier lucratif. Exemple avec l’oligarque russe Kirill Androsov. Bernhard Odehnal

Kirill Androsov à Lucerne, en juin dernier. Il a acheté le Château Gütsch pour un montant gardé secret. Keystone

Un «jeune leader global», «intelligent et charmant»: c’est ainsi que la presse locale a décrit en juin l’acheteur du Château Gütsch, à Lucerne. Le Russe Kirill Androsov, 48 ans, affirme que son acquisition du château-hôtel de style troubadour, aujourd’hui un peu décati, est un acte d’amour pour ce site emblématique de Lucerne.

Mais qui est Kirill Androsov? Celui ou celle qui cherche sur Google ou Wikipédia ne tombe que sur du positif: on y parle d’un «top manager» à la pointe des «tendances globales», qui est aussi investisseur, professeur et docteur en économie. Plus respectable, tu meurs.