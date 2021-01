Aventure musicale – Des Genevois inventent le concert dont vous êtes le héros Le Geneva Brass Quintet propose une performance insolite en streaming, qui permet au spectateur d’interagir en direct en résolvant diverses énigmes. Philippe Muri

L es cinq musiciens du Geneva Brass Quintet : Eric Rey, Lionel Walter, Christophe Sturzenegger, Baptiste Berlaud et David Rey (de g. à dr.). DR

On les a vus les pieds dans l’eau aux Bains des Pâquis, puis le costard avantageux au Victoria Hall. À l’aise sur tous les terrains avec leurs cuivres, les cinq musiciens du Geneva Brass Quintet (GBQ) aiment varier les plaisirs et proposer des concerts éclectiques. Eux qui ont joué à la cathédrale comme dans des bidonvilles en Afrique du Sud innovent ce dimanche en proposant une performance insolite: le concert dont vous êtes le héros. Diffusé en streaming et sans public depuis l’aula de l’École Geisendorf, ce récital original autorise les spectateurs à interagir en direct avec les performeurs. Une aventure musicale pleine d’énigmes, concoctée en collaboration avec les Genevois de Gus&Co, spécialistes des événements hors-norme, parmi lesquels les fameuses invasions de zombies et les enquêtes Sherlock Live dans le canton.