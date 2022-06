Paolo Lupo est président de Genevois sans frontière, association qui fêtera ses dix ans l’an prochain. À ce titre, ce responsable en relations humaines est vice-président du Groupement transfrontalier européen (GTE) et défend les intérêts des Genevois qui habitent en France voisine et travaillent à Genève. Fin de l’accord sur le télétravail en juin, péage autoroutier et prochaines élections au Conseil d’État en ligne de mire. Entretien.

Quand on parle de frontaliers à Genève, on ne pense pas immédiatement aux Genevois qui vivent en France. Est-ce un problème pour vous faire entendre des autorités locales? Paolo Lupo: Notre association représente des électeurs du canton de Genève vivant en France voisine. Elle peut de ce fait prendre position, intervenir sur des questions touchant nos compatriotes de l’étranger en lien avec les votations, voire des élections. Cela représente 30’000 électeurs du canton, soit environ 14% du corps électoral. Ce n’est pas rien.