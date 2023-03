Livre de pâtisserie – Des gâteaux de haute voltige pour une matu sucrée Collégienne genevoise, Alix Nicklaus a réalisé un bel ouvrage de créations pâtissières pour son travail de maturité. Présentation. Jérôme Estebe

Le «myrtillier» à l’avoine, une des créations de la collégienne pâtissière. ALIX ET YASMINE NICKLAUS

C’est un cylindre gracieux et bleuté, dallé de demi-myrtilles saisies dans un crème diplomate à l’avoine, farci d’une compotée fruitée et coiffé d’une génoise joyeusement imbibée de sirop. Voilà une recette ambitieuse et alléchante, qui nécessite sans doute expérience et minutie chez qui l’entreprend. Elle figure à la page 19 d’«Entrelacées», livre de pâtisserie artistique et exigeant.