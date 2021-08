Infections – Des foyers infectieux flambent en crèche comme en EMS Le nombre de clusters est en augmentation. Actuellement à Genève, 92% des personnes infectées ne sont pas vaccinées. Aurélie Toninato

Pour la médecin cantonale, ce constat est à mettre en lien a vec le variant D elta, plus contagieux et désormais prédominant à Genève . LAURENT GUIRAUD

Depuis juillet, le nombre de cas positifs au Covid-19 est reparti à la hausse, avant de se stabiliser à un niveau «intermédiaire», avec en moyenne 120 nouvelles infections par jour. Autant d’étincelles qui augmentent le risque de naissance de foyers de contamination (clusters). C’est justement ce que l’on constate depuis trois semaines: le rapport épidémiologique hebdomadaire du service du médecin cantonal révèle que des clusters, comptabilisant trois cas comme plus d’une quinzaine parfois, émergent un peu partout, en entreprise comme en crèche, en EMS comme dans les lieux de sport et de restauration. La part des non-vaccinés y est prédominante. «Actuellement, à Genève, 92% des infectés sont non vaccinés», précise Aglaé Tardin, médecin cantonale.