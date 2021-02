Votations du 7 mars – Des flyers en faveur du projet Clé-de-Rive toujours faux Les opposants regrettent que les logos de Mobility et de Genèveroule n’aient toujours pas été retirés, puisque ni l’un ni l’autre ne soutiennent le parking. Caroline Zumbach

Suisse, Genève, le 13 novembre 2019. Rue Pierre Fatio, Rond Point de Rive. Affichage du projet de réaménagment du quartier de Rive. LMD

Le projet Clé-de-Rive continue de secouer le microcosme politique genevois. Mercredi, c’est la pose de flyers sur les boîtes aux lettres des habitants de la ville de Genève qui a été fustigée par les opposants au projet. Sur son compte Facebook, le député socialiste Sylvain Thévoz dénonce le fait que le document comporte toujours les logos de Genèveroule et de Mobility alors que ces dernières ont demandé expressément il y a quatre jours que leurs noms ne figurent pas sur le matériel promotionnel.

«Ces deux entités avaient été très claires. Il faut croire que les promoteurs avaient déjà programmé le tous-ménages et qu’ils ont soit oublié de l’annuler, soit décidé de le faire partir malgré cette demande.» Pour le député, il y a clairement tromperie. «J’ai trouvé ça assez choquant. Ils utilisent Genèveroule et Mobility, deux références de la mobilité douce, et les embrigadent contre leur volonté alors qu’elles ont clairement dit qu’elles ne voulaient pas figurer sur ce matériel. C’est fort de café!»