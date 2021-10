Festival à Genève – Des films mettent les glaciers à l’honneur Du 19 au 21 novembre, au Muséum d’histoire naturelle, un festival consacre la mémoire des climats. Philippe Villard

Du 19 au 21 novembre, Genève accueillera la 5e édition du Festival international du film sur les glaciers. Ce rendez-vous est proposé par l’association Mission Planète Terre (MPT), que préside Olivier Prêtre-Bosson. Originaire de Riaz (FR), ce Franco-Suisse de 58 ans a effectué une grande partie de sa carrière dans les cabinets ministériels parisiens. Pour ce passionné d’environnement, le sommet de Rio en 1992 a suscité «une prise de conscience quant au réchauffement climatique».

Cette démarche l’a conduit à créer en 1998 l’association Mission Planète Terre, qui a développé des actions de sensibilisation à l’environnement. «Au départ, nous étions plutôt axés sur les problématiques de déforestation», se souvient-il. L’accent se portera sur les glaciers grâce à une rencontre déterminante avec le paléoclimatologue français Jean Jouzel. Ce dernier a intégré le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 1994. Il en a même assuré la vice-présidence entre 2002 et 2015. Comme tous les membres du GIEC, il partage avec l’Américain Al Gore le Prix Nobel de la paix 2007 (www.ipcc.ch).

«Avec lui, j’ai saisi combien les glaciers et leur mémoire étaient importants pour comprendre l’évolution des climats. Et c’est ensemble que nous avons lancé ce festival consacré aux films sur les glaciers», poursuit-il.

Des rencontres

Aujourd’hui, l’association et le festival sont basés à Genève où, au-delà des projections et des échanges, MPT nourrit l’ambition d’élargir son action en développant des projets de sensibilisation vers le milieu scolaire et les adultes. Avide de rencontres et d’échanges, Olivier Prêtre-Bosson a encore mis en rapport, pour ce festival, le photographe belge Thomas Crauwels (www.thomascrauwels.ch), qui s’est spécialisé dans la photographie des Alpes et des glaciers, avec le violoncelliste zurichois Jan Losos. Ce dernier, lors de la soirée d’ouverture, improvisera sur les images du premier. «Pour moi, le violoncelle est l’instrument qui traduit le mieux, dans sa gravité, la voix profonde des glaciers, leurs craquements», conclut-il.

