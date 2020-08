Cinéma – Des films d'Afrique à découvrir dans trois villes vaudoises Des pépites cinématographiques provenant de plusieurs pays africains seront projetées à Lausanne, La Tour-de-Peilz et Pully dès vendredi.

Le cinéaste algérien Hassen Ferhani avait été récompensé en 2019 à Locarno (archives). KEYSTONE

Reporté pour cause de Covid, le Festival cinémas d'Afrique Lausanne propose cette année une édition spéciale itinérante. Lausanne, La Tour-de-Peilz et Pully accueillent une soirée dédiée aux cinémas du continent noir et de sa diaspora.

Un programme de court-métrages sera projeté vendredi, au crépuscule, au Théâtre de verdure de Montbenon, à Lausanne. L'occasion de découvrir de petites pépites provenant du Ghana, d'Afrique du Sud, d'Egypte, d'Algérie ou encore du Kenya, expliquent les organisateurs. L'entrée est libre, mais il faut s'inscrire.

Le vendredi 21 août, le Cinéma en plein air, à La Tour-de-Peilz, présente «Duga les charognards», une odyssée pleine de rebondissements comiques à travers le Burkina Faso. Enfin, le 3 septembre, le CityClub Pully diffuse «143 Sahara Street», réalisé par Hassen Ferhani, un huis-clos dans une échoppe en plein Sahara. Le film avait été présenté l'an dernier au festival de Locarno.

ATS/NXP