Des déchets partent en fumée plus de 200 fois par an dans les rues de Genève. Les statistiques du Service d’incendie et de secours (SIS) montrent que le phénomène occupe passablement les pompiers. Souvent jugés insignifiants, ces «incendies de poubelles» peuvent pourtant provoquer de gros dégâts.

Abo Incendies à Genève Plus de 200 feux de déchets empoisonnent la vie des habitants chaque année Au début de l’été, c’est arrivé (au moins) trois fois en un mois. Fin juin, au milieu de la nuit, des dizaines de personnes étaient évacuées d’un immeuble carougeois après l’embrasement de déchets de chantier dans leur allée. Deux semaines plus tard, les occupants de la grande tour du Lignon étaient réveillés par un feu de détritus au dix-huitième étage. Plus récemment, un incendie de container se propageait sur une haie au Petit-Lancy.

Si ces feux sont vite maîtrisés par les pompiers, les dégâts ne sont pas toujours minimes. Les régies doivent réparer les dommages causés par la fumée, souvent intense. Les habitants vivent parfois un traumatisme, arrachés à leur sommeil par les cris ou les feux bleus des sapeurs, quand ils ne doivent pas aller vivre à l’hôtel un certain temps.

«Ces comportements dangereux, qu’il s’agisse de négligence ou de volonté criminelle, doivent cesser.»

Ces incendies ne sont pas tous criminels (la proportion n’est pas connue, des enquêtes étant en cours). Mais certains sont le fruit du vandalisme. Ces comportements dangereux, qu’il s’agisse de négligence – un mégot jeté sans distinction – ou de volonté criminelle, doivent cesser. Encore plus en période de sécheresse.

«Ce ne sont que trois cartons qui brûlent!» diront certains. Mais non: trois cartons qui brûlent, cela peut envoyer un aîné à l’hôpital, en pleine nuit, la gorge pleine de fumée. Cela peut rendre insomniaque un locataire qui a déjà vu trois fois les pompiers débarquer en quelques mois. Enfin, ces départs de feu inutiles alourdissent la tâche de pompiers déjà bien assez occupés.

