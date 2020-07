Imprudence – Des feux d’artifice mettent le feu à plus de deux hectares de champs à Meyrin Des adolescents ont accidentellement provoqué l’incendie qui a mobilisé quinze véhicules et 34 pompiers. Olivier Bot

Ce champ, situé au chemin des Lattes à Meyrin, a été la proie des flammes ce lundi en fin d’après-midi. Google Maps

Plus de 2 hectares d’une terre agricole sont partis en fumée, lundi en fin de journée, au chemin des Lattes à Meyrin, rapporte 20 minutes.ch. Selon la police cantonale genevoise, ce sont trois jeunes s’amusant à tirer de petits feux d’artifice dans un champ qui sont à l’origine du sinistre.

Le temps sec et le vent ont favorisé le départ de feu que les trois adolescents de 16 et 17 ans ont tenté en vain d’éteindre avant de prendre la poudre d’escampette. Un énorme panache de fumée se dégageait dans le ciel, visible depuis la Rive gauche.

Compte tenu de la météo, d’importants moyens de secours et d’incendie étaient dépêchés sur place. Quinze véhicules et 34 hommes de Genève et Meyrin ont lutté contre les flammes afin d’éviter qu’elles ne se propagent à d’autres champs et à une forêt en lisière.