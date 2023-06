Mes bons plans – Des festivals genevois à manger, à boire, à lécher Geneva Street Food, Refugee Food, Agri Fête… Quelques rendez-vous culinaires et houblonnés à ne pas rater ce mois-ci. Pour se sustenter et se désaltérer en open air. Jérôme Estebe

Oui, il y aura aussi des glaces au Geneva Street Food Festival. DR

Naguère, on fréquentait les festivals pour avaler sa dose de culture. Oui, papa. Une bouchée de théâtre en Avignon, une louche de rock à Paléo et une lampée de ciné à Locarno. Un café et l’addition, merci. Mais voilà, il semble bien que l’idée de festival ait pris un sérieux embonpoint sémantique. La preuve avec les manifestations égrainées ci-dessous, où il est moins question de culture que d’agriculture, de houblon et de petits oignons. Notre sélection des premières messes estivales à manger et à boire.