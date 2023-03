Expositions: un mois à Genève – Des femmes invisibles révélées Sur la plaine de Plainpalais, de beaux portraits photographiques dévoilent le parcours de vie de quatorze migrantes. Philippe Muri

Le portrait de l’Indienne Nasreen, à voir dans l’exposition «Elles, ici et maintenant», sur la plaine de Plainpalais. VALÉRIE MARTINEZ/NADIR MOKDAD

Des portraits, magnifiques, complétés par des témoignages forts et souvent émouvants: issues de la migration, quatorze femmes dévoilent leur parcours de vie et leur capacité de résilience à travers l’exposition «Elles, ici et maintenant», sur la plaine de Plainpalais du 3 au 14 avril. Elles évoquent aussi leurs projets et leurs vies futures, affichant un sourire qui contraste avec les difficultés auxquelles elles sont souvent confrontées au quotidien. Chacune présente un objet, symbole de son intégration. Employée administrative à la Ville de Genève, l’Indienne Nasreen a choisi une reproduction du mur des Réformateurs. Sa devise («Post Tenebras Lux», «Après les ténèbres, la lumière») lui rappelle sa situation.