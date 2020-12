Au cœur de la nuit, la salle des machines de l’imprimerie des billets de banque s’anime. Une escouade de fées est à l’œuvre, elle a décidé de soulager l’humanité plombée par la déprime, aussi économique. Elles n’ont pas besoin d’instructeurs, et en quelques minutes la ligne de production, plutôt que d’impression – tant les billets modernes sont gavés de technologies de pointe – est prête. Elles ont même réussi à dénicher des numéros de série qui avaient été utilisés il y a peu.

Reste encore à décider de la quantité. Après une brève réunion du «Directoire des Fées», la décision tombe: mille francs par personne, soit un peu plus de 8 milliards au total. La production est lancée aussitôt, les machines ronronnent. Il faut faire vite, car les hottes de livraisons attendent déjà. Elles seront acheminées par les cohortes de «Pères Noël-assistants» aux quatre coins de la Suisse pour que la nuit prochaine, veille de Noël, le montant décidé se trouve sous chaque sapin, et pour ceux qui n’en auraient pas, qu’il soit discrètement glissé dans les portemonnaies.

Le lendemain, les médias sociaux sont les premiers à faire sonner les cloches de joie, les banquiers centraux et leurs fins limiers sont arrachés brutalement leur repos. Oui, on a fait tourner les machines; oui, les billets sont parfaitement vrais; oui, tous les sas de sécurité ont été franchis sans effraction et sans laisser de traces. Les autorités politiques sont alertées, l’idée de perquisitionner chaque ménage pour confisquer les mystérieux cadeaux est vite abandonnée tant pour des raisons logistiques que faute de diagnostic sur l’origine – et les culpabilités – inexplicable de cette manne.

Dès l’ouverture des magasins, les chiffres d’affaires explosent, sous les masques (encore obligatoires) les sourires apparaissent, les commandes s’entassent, l’optimisme devient contagieux. Quelques semaines plus tard, l’impulsion est toujours perceptible, la consommation augmente, on recrute, à la fin du mois des salaires, des impôts, des primes sont payés, et même un peu d’épargne alimente les comptes bancaires.

Dans la foulée, le SECO augmente ses prévisions de croissance d’un demi-point pour le trimestre à venir, d’un point pour celui d’après, et d’un point et demi ensuite. Les économistes calculent scrupuleusement et appellent cela l’effet multiplicateur. Dans le langage des fées, c’est la fécondité entraînante de la gratuité.

Les économistes sont partagés. Les uns crient au sacrilège: une monnaie sans contrepartie comptable ne saurait exister. Il faut donc anéantir cette émission de vraie-fausse monnaie ou du moins, restreindre, pour la compenser, l’offre de monnaie dans les mois à venir. Tout cela pour éviter l’inflation annoncée par la sacro-sainte théorie, mais aux abonnés absents depuis dix ans.

Les autres économistes se frottent les mains face à cet impensable devenu réalité. Voilà plus de dix ans qu’on navigue à vue, les théories vénérables ayant été démenties par la réalité. Tant mieux – disent-ils – si les fées ont trouvé le moyen de déjouer la discipline comptable, institutionnelle et monétaire: vivons cette expérience unique jusqu’au bout.

Personne n’étant lésé, les mesures correctives n’ont pas lieu d’être. Peut-être apprendrons-nous ainsi quelque chose d’important sur la monnaie, la Banque centrale ou la sortie de dépression. De plus, que pèsent les huit milliards des cadeaux de Noël face à des centaines milliards que la BNS nationale met laborieusement en circulation depuis dix ans déjà? Pour donner une touche artistique à ce conte, à voir et à revoir, le film «La vie est belle» de Frank Capra.