États-Unis – Des faux comptes de supporters noirs de Trump suspendus par Twitter Twitter a suspendu les profils identifiés parce qu’ils trompent les utilisateurs sur leurs intentions et leur identité, manipulant le débat public.

Ces faux comptes avaient réussi à récolter plusieurs milliers d’abonnés en quelques jours. (Image d’illustration) KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Twitter a suspendu plusieurs faux comptes qui se faisaient passer pour des supporters afro-américains de Donald Trump. Ils avaient réussi à récolter plusieurs milliers d’abonnés en quelques jours.

«Nos équipes travaillent sans relâche pour enquêter sur cette activité et prendront des mesures conformément aux règlements de Twitter si les tweets sont en infraction», a déclaré mardi un porte-parole du groupe basé à San Francisco.

Darren Linvill, un professeur de l’université de Clemson, spécialiste de la désinformation sur les réseaux sociaux, a publié sur Twitter des exemples de ces faux comptes. «Oui JE SUIS NOIR ET JE VOTE POUR TRUMP! Les gauchos ne vont pas aimer mais je m’en fous!!!» tweetait par exemple le profil de «Ted Katya» le 17 septembre, à grand renfort d’émojis. Ce tweet a été partagé plus de 6000 fois et «liké» plus de 16’000.

La plupart de ces comptes «utilisaient des photos de vrais Américains sur leur profil. Plusieurs étaient suivis par des dizaines de milliers d’abonnés», expose Darren Linvill. Twitter a suspendu les profils identifiés parce qu’ils trompent les utilisateurs sur leurs intentions et leur identité, et manipulent ainsi le débat public.

ATS/NXP