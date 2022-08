Recettes de l’été – Des farces qui nous régalent Servis froids ou chauds, ces quelques petits légumes farcis illumineront votre été Olivier Bot

TDG

Tomates au thon

Enlever un chapeau aux tomates, les évider, les saler légèrement et les retourner sur une grille.

Première recette. Mélanger une boîte de thon au naturel, un fromage Philadelphia nature, 2 cuillères à soupe de crème double, un demi-bouquet de persil haché, une demi-cuillère de paprika piquant. Rectifier l’assaisonnement en sel et en poivre en tenant compte du sel saupoudré dans les tomates. Farcir ces dernières. Servir très frais.

Deuxième recette. Écraser de la chair d’avocat. Hacher finement deux ou trois tomates séchées. Mélanger les deux éléments avec du thon au naturel émietté. Rectifier l’assaisonnement en ajoutant de la ciboulette hachée, du piment d’Espelette, du sel et du poivre du Sichuan.

Champignons à la turque





Voilà une variation d’une recette turque. Enlever les queues de gros champignons de Paris, les peler et les creuser délicatement. Les déposer dans un plat à gratin, les garnir d’une demi-noisette de beurre, mettre un peu d’eau au fond du récipient et enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés.

Préparer la farce en découpant en petits dés un filet de poulet, un oignon et un poivron. Faire revenir les légumes à la poêle avant d’ajouter le poulet. Saler, poivrer. Lorsque c’est cuit, réserver.

Mélanger cette préparation avec de la féta et de la mozzarella débitées en fines lanières. Assaisonner avec persil et piment. Farcir les champignons refroidis. Les enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés et servir aussitôt.

Courgettes à l’agneau

Découper le dessus des courgettes, les creuser à la petite cuillère, réserver la chair. Cuire 80 g de riz basmati pendant 10 minutes.

Hacher de l’épaule d’agneau à la grille moyenne. Préparer un mélange mi-chapelure, mi-pecorino râpé.

Faire revenir un oignon et 40 g de gingembre émincés à l’huile d’olive. Saupoudrer de cumin. Ajouter la chair de la courgette, l’agneau haché, le riz, un demi-bouquet de coriandre fraîche et de persil hachés.

Farcir avec cet appareil les courgettes, les saupoudrer avec la chapelure mêlée au pecorino. Et enfourner pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés.

Oignons farcis au jambon

Blanchir 4 gros oignons pendant 2 à 3 minutes, les égoutter, les mettre 1 h au frigo. Hacher menu 100 g de jambon avec son gras. Peler et épépiner une tomate, la couper en dés. Ciseler de la ciboulette et du cerfeuil. Couper un chapeau aux oignons, les évider soigneusement, hacher la chair prélevée.

Colorer le jambon à l’huile d’olive, ajouter la chair de l’oignon, la tomate, saler, poivrer, laisser cuire une dizaine de minutes. Laisser refroidir la farce. Y insérer un œuf entier battu, les herbes, 25 g de parmesan râpé. Farcir les oignons, remettre les chapeaux. Les aligner dans un plat à gratin, les entourer d’un peu de bouillon de volaille, enfourner 20 minutes à 180 degrés. Vérifier que les oignons ne brûlent pas.

Poivrons aux légumes

Inspirons-nous d’une recette d’Edgard Bovier, revisitée pour la circonstance: Couper le sommet de 4 poivrons jaunes comme un chapeau. Les évider et les pocher pendant 3 minutes à l’eau frémissante.

Préparation de la farce: tailler en brunoise 1 courgette, 1 oignon blanc, 1 poivron rouge, 100 g de champignons de Paris, 1 cœur-de-bœuf pelé et épépiné.

Colorer tous ces ingrédients dans l’huile d’olive pendant 8 minutes. Laisser refroidir.

Ajouter alors de la chapelure, du parmesan râpé, un jaune d’œuf et du basilic ciselé. Rectifier l’assaisonnement.

Farcir les poivrons, les ranger dans un plat huilé, ajouter 1 dl de bouillon et enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés.

Aubergines imam bayildi

Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur, Extraire la chair avec une cuillère sans percer la peau. Badigeonner l’intérieur d’huile d’olive, saler la chair et la laisser dégorger pendant 20 minutes. Hacher un bouquet de persil.

Mijoter à l’huile d’olive dans une poêle 2 oignons pelés et émincés. Lorsqu’ils sont transparents, ajouter 2 tomates coupées en dés, la chair dessalée des aubergines, la moitié du persil haché et une feuille de laurier, cuire encore 10 minutes.

Préchauffer le four à 180 degrés. Farcir la peau des aubergines avec la préparation, enfourner pour 30 minutes. À la sortie, parsemer le reste de persil et laisser refroidir. Le plat se sert froid mais pas glacé.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.