Spectacle à la fonderie Kugler – Des fantômes entonnent des airs d’opéra Ambiance à la Harry Potter avec «Le visage dans le miroir», une production genevoise interprétée par un chœur d’enfants et d’adolescents, en première suisse. Philippe Muri

Surgie du passé, une jeune femme en robe apparaît aux yeux d’enfants ayant investi les ruines d’un bâtiment condamné. Scène de répétition. LOUIS CHOISY

Ces mômes-là, il faut les écouter. Car ils ont une histoire peu banale à raconter, un récit où les spectres reviennent interpeller les vivants, dans une ambiance à la Harry Potter. En temps normal, cette petite cinquantaine de garçons et filles entre 7 et 14 ans font partie du Pop’choeur du Conservatoire populaire. L’espace de trois jours à la Fonderie Kugler, ils interprètent «Le visage dans le miroir», un opéra riche en émotions, où les chants de cour de récréation se mêlent à d’inquiétantes sirènes d’alarmes et à des mélodies dynamiques.