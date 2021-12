Mouvement de révolte – Des étudiants occupent la cafétéria de la Maison de la paix Un collectif dénonce le «manque de transparence» dans la gouvernance de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) et réclame du changement. La directrice réplique. Luca Di Stefano

Parmi les revendications: de meilleurs salaires pour les assistants et une participation accrue des étudiants dans les décisions de l’institut. LUCA DI STEFANO

Occupation de cafétéria, acte II. Après le blocus du restaurant d’Uni Mail en faveur de repas à 3 francs, c’est face au buffet de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) qu’ont été installés les couchages. Un mouvement lancé mercredi par un collectif d’étudiants. Ils ont été une dizaine à dormir à la cafétéria entre mercredi et jeudi et une trentaine au plus fort de la journée.

«Nous demandons un audit externe.» Trois étudiantes, membres du collectif qui occupe la cafétéria

Entre les murs de la Maison de la paix, les revendications portent sur des questions de «gouvernance», appuient Aurélie Semunovic, Delcia Orona et Delphine Magara, trois membres de ce collectif informel. Les trois étudiantes fustigent «l’opacité» des finances de l’institut, les conditions de travail des assistants – «leurs contrats ne respectent pas les standards genevois en matière de prestations sociales», affirment-elles – mais également les règlements internes. «Nous demandons un audit externe», poursuivent les protestataires, qui en appellent au Conseil d’État et à la Confédération, lesquels versent d’importantes subventions à l’IHEID.