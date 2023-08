Santé genevoise – Des étudiants en médecine s’inquiètent d’une pénurie de généralistes Ils veulent revaloriser la médecine de premier recours pour faire face au vieillissement de la population et aux coûts de la santé. Une lettre sera envoyée à Alain Berset. Aurélie Toninato

En 2012, près des trois quarts des médecins sexagénaires n’avaient pas de successeur pour leur cabinet. Getty Images

En 2021, un médecin généraliste sur trois avait plus de 60 ans et un sur cinq avait déjà atteint l’âge de la retraite, selon l’Observatoire suisse de la santé. Et près des trois quarts de ces médecins sexagénaires n’avaient pas de successeur pour leur cabinet. Or les généralistes, comme les autres médecins de premier recours (pédiatres, gynécologues), sont un pilier indispensable face à l’explosion des besoins et des coûts dus au vieillissement de la population, selon des membres de l’Association des étudiants en médecine de Genève (AEMG).