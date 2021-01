Aide – Des étudiants en droit vous conseillent! Depuis bientôt trente ans, la permanence juridique des étudiants offre des conseils juridiques gratuits et en toute discrétion. Laurence Bezaguet Grobet

La maison de quartier de la Jonction accueille la permanence juridique des étudiants les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pierre Albouy

Voilà une information qui pourrait vous être précieuse par les temps qui courent et toutes les questions qui se posent autour du Covid. Mais pas seulement. Depuis bientôt trente ans, la permanence juridique des étudiants offre des conseils juridiques gratuits et en toute discrétion les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 12h15 à 16h15, à la Maison de Quartier de la Jonction (18bis, avenue de Sainte-Clothilde) et le mercredi, même horaire mais à l’Espace 99 des Charmilles (99 rue, de Lyon).

Cinquante étudiants bénévoles, bien outillés, se relaient pour vous renseigner sur des problèmes de la vie quotidienne nécessitant des connaissances juridiques. Et vous orienter vers des professionnels si nécessaire.

info@pje-ge.ch et tel. durant les heures d’ouverture: 0766325226