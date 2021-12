Lettre du jour – Des êtres remarquables Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 20 décembre

Il n’y a pas que le Covid, et ce n’est pas seulement à 20 h pendant quelques semaines qu’il faut les applaudir.

Toutes ces blouses blanches, ces gilets bleus, mauves, verts qui gravitent dans les hôpitaux, c’est tous les jours qu’on doit leur rendre hommage et leur dire merci. Et plus particulièrement aux personnes extraordinaires qui travaillent à l’hôpital gériatrique des Trois-Chêne.

Alors que j’étais occupée à chercher le «s» des Trois-Chêne pour me changer les idées et ne pas penser que ma maman était aux portes du paradis blanc, tout ce petit monde s’affairait pour la sauver ou du moins faire en sorte que son séjour se passe de la manière la plus digne possible.

Grâce à leur dévouement, leur gentillesse, leur patience et leur professionnalisme, et malgré les humiliations subies par la dégradation du corps vieillissant, le rendez-vous avec la Grande Faucheuse n’a pas eu lieu. Manque de synchronisation certainement…

C’est dans ce lieu spécialisé dans les soins aux anciens que le mot altruisme prend tout son sens. Alors ne dites plus jamais que les hôpitaux gériatriques sont des mouroirs. En tout cas pas aux Trois-Chêne!

Cathy Hermès

