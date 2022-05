La diplomatie africaine de prévention des conflits est en crise. Confrontées à la complexité croissante des tensions qui affectent le continent, les architectures de paix et de sécurité en vigueur au sein de l’Union africaine (UA) et des communautés économiques régionales s’avèrent inefficaces ou incompétentes, ainsi que l’attestent, entre autres, la résurgence des coups d’État ou la crise des opérations de maintien de la paix sur le continent.

Cette situation est le résultat d’un lent délitement des outils de diplomatie préventive dont les institutions africaines se sont dotées à l’aube de ce siècle. Deux décennies après leur mise en place, ces instruments accusent de sérieux signes d’essoufflement, pour certains, ou sont frappés d’obsolescence, pour d’autres.

Dans ces conditions, la mise à jour des logiciels de la diplomatie africaine des crises s’impose désormais en termes d’urgence vitale. Experts et décideurs politiques africains partagent cette préoccupation, tout comme les partenaires influents de la communauté internationale.

Dans leur communiqué, en date du 28 janvier 2022 par exemple, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) condamnent le coup d’État survenu quatre jours plus tôt au Burkina Faso, tout en invitant la commission de la Cedeao à accélérer le processus de révision du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui guide la politique anti-coups d’État de cette organisation.

À l’échelle du continent, l’ambassadeur Said Djinnit, ancien haut responsable de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et de l’UA, qui fut l’un des architectes au sein de ces institutions de la réponse africaine aux coups d’État, plaide pour «une mise à jour» de la politique de l’UA relative aux changements anticonstitutionnels de gouvernement. Il est temps, alerte-t-il, que certains comportements susceptibles de provoquer des coups d’État, tels que par exemple «la manipulation des Constitutions pour conserver le pouvoir», soient condamnés en amont, et réprimés à titre préventif.

La crise des opérations de maintien de la paix constitue un autre domaine emblématique des limites de la diplomatie préventive en Afrique. Le maintien de la paix, naguère fleuron de l’engagement des Nations Unies pour la paix en Afrique, est de plus en plus vécu sur ce continent comme une sorte d’expérience de «folie», selon la définition de ce mot, attribuée à l’éminent physicien Albert Einstein: continuer de faire toujours la même chose en s’attendant à un résultat différent. Lors de sa récente tournée africaine (mai 2022), le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a recommandé de changer d’approche et de perspective afin de redonner sens aux opérations de maintien de la paix et rétablir leur crédibilité.

La diplomatie africaine des crises est donc en crise. Plus cette crise perdure, plus les conflits s’intensifient et se propagent, et moins les chances de les résoudre existent. Comment en est-on arrivé là? Et comment faire mieux à l’avenir?

Il appartient d’abord et avant tout aux Africains de répondre à ces deux questions, dans le cadre de l’Union africaine, qui pourrait par exemple convoquer incessamment des «états généraux de la diplomatie préventive en Afrique». Il y a urgence.

