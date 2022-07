Recherche académique – Des États de l’UE veulent que la Suisse participe à Horizon Europe Les déclarations ont eu lieu au sein d’un groupe de travail dont les membres ne sont pas officiellement connus, annoncent mercredi des sources européennes.

Un groupe d’États membres de l’Union européenne (UE) souhaite que la Suisse participe au programme de recherche de l’UE Horizon Europe. Ils l’ont souligné à diverses occasions, notamment au sein du groupe de travail de l’organisation qui s’occupe de la Suisse.

On ne sait pas officiellement quels États font partie de ce groupe. Pour l’heure, on sait seulement que l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas souhaitent une association de la Suisse à Horizon Europe.

Entretiens exploratoires

Les déclarations des États de l’UE sur la Suisse ont eu lieu dans le cadre d’une réunion du groupe de travail mardi après-midi. La Commission européenne a informé les participants des derniers développements dans les relations entre Berne et Bruxelles.

La secrétaire d’État Livia Leu s’était en effet rendue jeudi dernier à Bruxelles pour des entretiens exploratoires. Elle avait en outre signé l’accord de principe – memorandum d’entente – sur la contribution suisse à la cohésion.

Commission européenne aux commandes

Dans certains cercles en Suisse, on espérait que cette signature permettrait de débloquer le dossier de la recherche et d’entamer des négociations sur une association de la Suisse à Horizon Europe. Mais la Commission européenne considère plutôt la contribution à la cohésion comme une contribution due depuis longtemps par la Suisse pour sa participation au marché intérieur de l’UE.

Dans ce dossier, c’est la Commission européenne qui mène les discussions avec Berne. Il est donc difficile de savoir comment les votes des États de l’Union influenceront la position de l’autorité bruxelloise. Un connaisseur du dossier a toutefois déclaré à l’agence de presse Keystone-ATS que la Commission européenne ne pouvait pas simplement les ignorer.

